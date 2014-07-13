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Характеристики
Тип товара
Преобразователь напряжения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 32457
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Описание товара Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-30
Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.
Предназначен для использования в автомобилях с напряжением сети в 24 В. Если вы планируете использовать какие-либо устройства, которые вы собираетесь подключить к сети в автомобиле, то убедитесь, что они работают с напряжением, которое равно напряжению подключаемой сети. В обратном случае, если устройство, например, работает лишь с напряжением 12 В, при подключении к 24-вольтовой сети оно может перегореть. Именно для предотвращения подобных ситуаций и создан Орион ПН-30. Сам инвертор снабжен двумя функциями, которые уберегают его от перегрева – это вентилятор, который способен включаться автоматически, а также уменьшение выходного тока, которое также включается в автоматическом режиме.
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