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Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y

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Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.7
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
52 241 руб.  65 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324083
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, дренажный шланг, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.7
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
580
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2180
Номинальный ток, A
9.8
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
77
Глубина внутреннего блока, см
56.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х71х43
Вес, кг.
49

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y

BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м?. Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м?. Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат одновременно для всех пользователей. А системы защиты от протечки и фильтрации воздуха STOP DUST сделают использование прибора удобным и максимально полезным.



Теги товара: мобильные

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, дренажный шланг, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.7
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
580
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2180
Номинальный ток, A
9.8
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
77
Глубина внутреннего блока, см
56.8
Страна производитель
Китай
Описание
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м?. Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м?. Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат одновременно для всех пользователей. А системы защиты от протечки и фильтрации воздуха STOP DUST сделают использование прибора удобным и максимально полезным.


Теги товара: мобильные
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Отзывы


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