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Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 купить с доставкой в Москве
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Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49

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Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 1
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 2
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 3
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 4
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 5
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 6
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 1
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 2
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 3
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 4
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 5
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 6
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323921
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
49
Диаметр резьбы кольца
90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49

Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - это часть запатентованной системы крепления фильтров Xume, которая навинчивается непосредственно на объектив. Используя эту систему, смена фильтра, например, защитного фильтра на поляризационный, будет производится практически мгновенно. Данный адаптер предназначен для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Система крепления фильтров Manfrotto XUME позволяет моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Данная система с запатентованным дизайном является самым быстрым и удобным решением для фотографов и видеографов, которые используют фильтры: не надо ничего состыковывать, отсутствуют подвижные части и абсолютно безопасны для вашего оборудования. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей: держателя фильтра и адаптера для объектива. Установите их соответственно на фильтр и на объектив, и благодаря магнитному креплению они моментально соединятся без необходимости трудоемкого прикручивания/откручивания. Адаптер для объектива системы Manfrotto XUME имеет идеальную высококачественную финишную обработку. При установке на ваш объектив такого же диаметра вы получаете единое цельное устройство. Держатель фильтра дает вам возможность получить все преимущества широкой линейки фотофильтров Manfrotto включая ультрафиолетовые UV, циркулярно-поляризационные PL-CIR, нейтрально-серые ND, и защитные Protector. Примечание: Для использования адаптера для объектива необходим держатель фильтра системы крепления Manfrotto XUME такого же диаметра.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
49
Диаметр резьбы кольца
90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - это часть запатентованной системы крепления фильтров Xume, которая навинчивается непосредственно на объектив. Используя эту систему, смена фильтра, например, защитного фильтра на поляризационный, будет производится практически мгновенно. Данный адаптер предназначен для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Система крепления фильтров Manfrotto XUME позволяет моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Данная система с запатентованным дизайном является самым быстрым и удобным решением для фотографов и видеографов, которые используют фильтры: не надо ничего состыковывать, отсутствуют подвижные части и абсолютно безопасны для вашего оборудования. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей: держателя фильтра и адаптера для объектива. Установите их соответственно на фильтр и на объектив, и благодаря магнитному креплению они моментально соединятся без необходимости трудоемкого прикручивания/откручивания. Адаптер для объектива системы Manfrotto XUME имеет идеальную высококачественную финишную обработку. При установке на ваш объектив такого же диаметра вы получаете единое цельное устройство. Держатель фильтра дает вам возможность получить все преимущества широкой линейки фотофильтров Manfrotto включая ультрафиолетовые UV, циркулярно-поляризационные PL-CIR, нейтрально-серые ND, и защитные Protector. Примечание: Для использования адаптера для объектива необходим держатель фильтра системы крепления Manfrotto XUME такого же диаметра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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