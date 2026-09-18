Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49
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Характеристики
Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49
Адаптер для объектива Manfrotto Xume MFXLA49 - это часть запатентованной системы крепления фильтров Xume, которая навинчивается непосредственно на объектив. Используя эту систему, смена фильтра, например, защитного фильтра на поляризационный, будет производится практически мгновенно. Данный адаптер предназначен для объективов с диаметром резьбы 49 мм. Система крепления фильтров Manfrotto XUME позволяет моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Данная система с запатентованным дизайном является самым быстрым и удобным решением для фотографов и видеографов, которые используют фильтры: не надо ничего состыковывать, отсутствуют подвижные части и абсолютно безопасны для вашего оборудования. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей: держателя фильтра и адаптера для объектива. Установите их соответственно на фильтр и на объектив, и благодаря магнитному креплению они моментально соединятся без необходимости трудоемкого прикручивания/откручивания. Адаптер для объектива системы Manfrotto XUME имеет идеальную высококачественную финишную обработку. При установке на ваш объектив такого же диаметра вы получаете единое цельное устройство. Держатель фильтра дает вам возможность получить все преимущества широкой линейки фотофильтров Manfrotto включая ультрафиолетовые UV, циркулярно-поляризационные PL-CIR, нейтрально-серые ND, и защитные Protector. Примечание: Для использования адаптера для объектива необходим держатель фильтра системы крепления Manfrotto XUME такого же диаметра.
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