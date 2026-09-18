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Весы кухонные Caso Kitchen Energy купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные Caso Kitchen Energy

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
  • Весы кухонные Caso Kitchen Energy - фото 1
  • Весы кухонные Caso Kitchen Energy - фото 2
  • Весы кухонные Caso Kitchen Energy - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323612
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
20х18х14
Вес, г.
390

Описание товара Весы кухонные Caso Kitchen Energy

Кухонные весы CASO Kitchen Energy работают без батареек. Кинетическая энергия (энергия движения) преобразуется в электрическую энергию и, таким образом, происходит питание весов. Максимальная эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду.

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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Кухонные весы CASO Kitchen Energy работают без батареек. Кинетическая энергия (энергия движения) преобразуется в электрическую энергию и, таким образом, происходит питание весов. Максимальная эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные Caso Kitchen Energy - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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