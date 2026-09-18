Удлинитель прикуривателя Rexant 16-0215 1.5м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители прикуривателя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322287
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Удлинитель прикуривателя Rexant 16-0215 1.5м
Удлинитель автоприкуривателя от аккумулятора Rexant 1.5m 16-0215 предназначен для подключения электронных устройств, таких как зарядные устройства, автохолодильник, телевизор, автокомпрессор, автопылесос и другие устройства, потребляющие постоянный ток (DC) напряжением 12В/24В, к аккумуляторной батарее автомобиля. Корпус гнезда автоприкуривателя разборный и изготовлен из ударопрочного пластика. Удлинитель автоприкуривателя является технически грамотным решением для подключения электрооборудования на удаленном расстоянии от автомобиля и незаменимым аксессуаром для автолюбителя.
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Удлинитель автоприкуривателя от аккумулятора Rexant 1.5m 16-0215 предназначен для подключения электронных устройств, таких как зарядные устройства, автохолодильник, телевизор, автокомпрессор, автопылесос и другие устройства, потребляющие постоянный ток (DC) напряжением 12В/24В, к аккумуляторной батарее автомобиля. Корпус гнезда автоприкуривателя разборный и изготовлен из ударопрочного пластика. Удлинитель автоприкуривателя является технически грамотным решением для подключения электрооборудования на удаленном расстоянии от автомобиля и незаменимым аксессуаром для автолюбителя.
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Удлинитель прикуривателя Rexant 16-0215 1.5м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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