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Тент Зубр 12552-03-05 купить с доставкой в Москве
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Тент Зубр 12552-03-05

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Тент Зубр 12552-03-05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тент Зубр 12552-03-05
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Количество слоев
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х8
Вес, кг.
1.85

Описание товара Тент Зубр 12552-03-05

Универсальный трехслойный защитный полог серии «Эксперт» плотностью 120 г/м? для всесезонного использования. Обладает абсолютной водонепроницаемостью и высокой износостойкостью благодаря армированной полимерной основе и двухстороннему покрытию. По периметру установлены прочные крепежные люверсы через каждый метр. Отлично подходит в качестве укрывного материала для стройматериалов или основы под палатку.

Отзывы о товаре Тент Зубр 12552-03-05




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Количество слоев
3
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный трехслойный защитный полог серии «Эксперт» плотностью 120 г/м? для всесезонного использования. Обладает абсолютной водонепроницаемостью и высокой износостойкостью благодаря армированной полимерной основе и двухстороннему покрытию. По периметру установлены прочные крепежные люверсы через каждый метр. Отлично подходит в качестве укрывного материала для стройматериалов или основы под палатку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тент Зубр 12552-03-05 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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