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Душевой шланг Damixa 760400264 купить с доставкой в Москве
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Душевой шланг Damixa 760400264

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Душевой шланг Damixa 760400264
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
2 490 руб.  2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322144
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Дания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х5
Вес, г.
400

Описание товара Душевой шланг Damixa 760400264

Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.

Отзывы о товаре Душевой шланг Damixa 760400264




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Дания
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой шланг Damixa 760400264 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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