Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%8 090 руб. 8 820 руб.
В наличии
Код товара: 322125
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 090 руб. -8%
8 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х8х5
Вес, г.
340
Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром
Материал: латунь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Материал: латунь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для верхнего душа AM.PM F0500701 хром - этот товар вы можете купить по цене 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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