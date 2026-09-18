Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб.
В наличии
Код товара: 321998
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х7
Вес, г.
550
Описание товара Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром
Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Ширина, см
6.5
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: хром. Стандарт подключения: G1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для верхнего душа AM.PM F0500600 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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