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Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт)

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Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B8045, B8055, B8065, B8075, B8090
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321425
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B8045, B8055, B8065, B8075, B8090
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х15х9
Вес, кг.
1.49

Описание товара Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт)

Тонер-картридж черный для Xerox AltaLink B8045/8055/8065/8075/8090 изготовлен с применением новейших технологий компании Xerox.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B8045, B8055, B8065, B8075, B8090
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж черный для Xerox AltaLink B8045/8055/8065/8075/8090 изготовлен с применением новейших технологий компании Xerox.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Xerox 006R01683 (2шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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