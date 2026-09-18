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Печатающая головка HP 727 шестицветная купить с доставкой в Москве
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Печатающая головка HP 727 шестицветная

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Печатающая головка HP 727 шестицветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318926
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
T1500, T920, T2530, T1530, T930, T2500, T3500
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х13
Вес, г.
340

Описание товара Печатающая головка HP 727 шестицветная

Идеальный выбор для архитекторов и инженеров, занимающихся созданием высококачественных чертежей профессионального уровня.

Отзывы о товаре Печатающая головка HP 727 шестицветная




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
T1500, T920, T2530, T1530, T930, T2500, T3500
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный выбор для архитекторов и инженеров, занимающихся созданием высококачественных чертежей профессионального уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка HP 727 шестицветная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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