Картридж матричный Epson S015642 (C13S015642BA)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 318921
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
LX1170II, LX1350
Ресурс картриджа
3 млн. знаков
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х7х3
Вес, г.
170
Описание товара Картридж матричный Epson S015642 (C13S015642BA)
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
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Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
LX1170II, LX1350
Ресурс картриджа
3 млн. знаков
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компания Daiwa Kogyo Ltd., зарегистрированная в 1942 году в городке Сува префектуры Нагано, занималась производством и сборкой часов для известной в то время компании K. Hattori & Co. В конце 1950-х предприятие самостоятельно вышло на рынок как компания Suwa Seikosha Co., Ltd и выпустила первые самозаводящиеся часы Seiko Marvel, моментально ставшие хитом продаж. Механические часы от Suwa Seikosha по праву называли «самыми точными в Японии».
Картридж матричный Epson S015642 (C13S015642BA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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