Бра Chiaro Беатрис 378020701
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настенные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%8 090 руб. 18 466 руб.
В наличии
Код товара: 317349
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 090 руб. -56%
18 466 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Декоративные элементы
подвески
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона, абажура
текстиль
Стиль
классика
Страна бренда
Германия
Тип светильника
бра
Тип цоколя
E14
Форма
конус усеченный
Цвет каркаса
золото
Цвет плафона
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х27
Вес, кг.
2.55
Описание товара Бра Chiaro Беатрис 378020701
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы
Теги товара: бра
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Настенные светильники
Декоративные элементы
подвески
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона, абажура
текстиль
Стиль
классика
Страна бренда
Германия
Тип светильника
бра
Тип цоколя
E14
Форма
конус усеченный
Развернуть
Цвет каркаса
золото
Цвет плафона
белый
Страна производитель
Китай
Настенный светильник для жилых и общественных помещений. Общая мощность - 40 Вт. Рекомендуемая площадь освещения - 2 кв. м.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы
Теги товара: бра
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы
Теги товара: бра
Бра Chiaro Беатрис 378020701 - этот товар вы можете купить по цене 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бра Chiaro Беатрис 378020701