Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный
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Характеристики
Описание товара Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный
Новый принтер Epson LX-350 разработан на замену Epson LX-300+II. Новая модель имеет ряд улучшенных характеристик и усовершенствований. Имея повышенную наработку на отказ (10 000 часов), принтер Epson LX-350 идеален как для фронт-, так и бэк–офисов, где есть задачи по печати на непрерывном носителе. Данный принтер можно смело назвать самым быстрым в своем классе, ведь скорость печати может достигать 357 cps (12 cpi) в режиме HSD. Epson LX-350 легко интегрировать в имеющуюся инфраструктуру любой организации, т.к. в исходной модификации он оснащен параллельным, серийным и USB интерфейсами. Устройство обладает компактным дизайном, что позволяет вписывать его в ограниченное пространство. Это один из самых экономичных принтеров в своем классе за счет повышенного ресурса картриджа (4 млн символов) и низкого энергопотребления. Epson LX-350 использует всего 1, 1 Вт в спящем режиме и 2, 7 Вт в рабочем. Данный принтер сертифицирован Energy Star благодаря своей эффективности. В свою очередь у нового устройства по сравнению с предшественником будет отсутствовать ряд невостребованных опций, таких как: комплект для цветной печати, податчик обрезных листов.
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