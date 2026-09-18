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Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный купить с доставкой в Москве
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Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный

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Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 1
Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 2
Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 3
Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры матричные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 1
  • Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 2
  • Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 3
  • Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317296
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры матричные
Габариты ШхГхВ, мм
362x154x275
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер LX-350, черный картридж для LX-350 – 1 шт, руководство по установке, CD (инструкция пользователя, драйвер, утилиты), гарантийный талон, упаковка
Подключение
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х21
Вес, кг.
6.03

Описание товара Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный

Новый принтер Epson LX-350 разработан на замену Epson LX-300+II. Новая модель имеет ряд улучшенных характеристик и усовершенствований. Имея повышенную наработку на отказ (10 000 часов), принтер Epson LX-350 идеален как для фронт-, так и бэк–офисов, где есть задачи по печати на непрерывном носителе. Данный принтер можно смело назвать самым быстрым в своем классе, ведь скорость печати может достигать 357 cps (12 cpi) в режиме HSD. Epson LX-350 легко интегрировать в имеющуюся инфраструктуру любой организации, т.к. в исходной модификации он оснащен параллельным, серийным и USB интерфейсами. Устройство обладает компактным дизайном, что позволяет вписывать его в ограниченное пространство. Это один из самых экономичных принтеров в своем классе за счет повышенного ресурса картриджа (4 млн символов) и низкого энергопотребления. Epson LX-350 использует всего 1, 1 Вт в спящем режиме и 2, 7 Вт в рабочем. Данный принтер сертифицирован Energy Star благодаря своей эффективности. В свою очередь у нового устройства по сравнению с предшественником будет отсутствовать ряд невостребованных опций, таких как: комплект для цветной печати, податчик обрезных листов.

Отзывы о товаре Принтер матричный Epson LX-350 (C11CC24031) черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтеры матричные
Габариты ШхГхВ, мм
362x154x275
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
принтер LX-350, черный картридж для LX-350 – 1 шт, руководство по установке, CD (инструкция пользователя, драйвер, утилиты), гарантийный талон, упаковка
Подключение
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Новый принтер Epson LX-350 разработан на замену Epson LX-300+II. Новая модель имеет ряд улучшенных характеристик и усовершенствований. Имея повышенную наработку на отказ (10 000 часов), принтер Epson LX-350 идеален как для фронт-, так и бэк–офисов, где есть задачи по печати на непрерывном носителе. Данный принтер можно смело назвать самым быстрым в своем классе, ведь скорость печати может достигать 357 cps (12 cpi) в режиме HSD. Epson LX-350 легко интегрировать в имеющуюся инфраструктуру любой организации, т.к. в исходной модификации он оснащен параллельным, серийным и USB интерфейсами. Устройство обладает компактным дизайном, что позволяет вписывать его в ограниченное пространство. Это один из самых экономичных принтеров в своем классе за счет повышенного ресурса картриджа (4 млн символов) и низкого энергопотребления. Epson LX-350 использует всего 1, 1 Вт в спящем режиме и 2, 7 Вт в рабочем. Данный принтер сертифицирован Energy Star благодаря своей эффективности. В свою очередь у нового устройства по сравнению с предшественником будет отсутствовать ряд невостребованных опций, таких как: комплект для цветной печати, податчик обрезных листов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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