Сетка и режущий блок Braun 31B Series3
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Характеристики
Описание товара Сетка и режущий блок Braun 31B Series3
Сетка и режущий блок Braun 31B Series 3 - сменный комплект (фольга + ножевой блок) для электробритв Braun Series 3 старого поколения, а также ряда моделей Braun Contour, Flex XP и Flex Integral. Он восстанавливает качество бритья до "как у новой бритвы" за счёт обновления одновременно и сетки, и режущего блока.
Для каких бритв и задач
Комплект предназначен для замены изношенной головы в совместимых бритвах, когда бритьё стало менее чистым или появилось раздражение из-за притуплённых ножей. Производитель рекомендует менять сетку и режущий блок примерно раз в 18 месяцев при регулярном использовании.
Ключевые особенности
В набор входит одна фольга и один режущий блок чёрного цвета, объединённые в единый сменный модуль. Конструкция обеспечивает плотное прилегание к коже при сохранении мягкости скольжения, снижая риск микропорезов и дискомфорта.
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Сетка и режущий блок Braun 31B Series 3 - сменный комплект (фольга + ножевой блок) для электробритв Braun Series 3 старого поколения, а также ряда моделей Braun Contour, Flex XP и Flex Integral. Он восстанавливает качество бритья до "как у новой бритвы" за счёт обновления одновременно и сетки, и режущего блока.
Для каких бритв и задач
Комплект предназначен для замены изношенной головы в совместимых бритвах, когда бритьё стало менее чистым или появилось раздражение из-за притуплённых ножей. Производитель рекомендует менять сетку и режущий блок примерно раз в 18 месяцев при регулярном использовании.
Ключевые особенности
В набор входит одна фольга и один режущий блок чёрного цвета, объединённые в единый сменный модуль. Конструкция обеспечивает плотное прилегание к коже при сохранении мягкости скольжения, снижая риск микропорезов и дискомфорта.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы
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