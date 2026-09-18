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Сетка и режущий блок Braun 40B купить с доставкой в Москве
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Сетка и режущий блок Braun 40B

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Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 1
Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 2
Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 1
  • Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 2
  • Сетка и режущий блок Braun 40B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314219
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Комплектация
сетка и режущий блок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Сетка и режущий блок Braun 40B

Заменяемые режущие блоки и бреющая сетка помогают поддерживать максимальное качество бритья. Braun рекомендует менять лезвия бритвы каждые 18 месяцев, т.к. детали постепенно изнашиваются с течением времени, и бритье может стать менее комфортным, а контакт с кожей менее тесным.

Отзывы о товаре Сетка и режущий блок Braun 40B




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Комплектация
сетка и режущий блок
Страна производитель
Китай
Описание
Заменяемые режущие блоки и бреющая сетка помогают поддерживать максимальное качество бритья. Braun рекомендует менять лезвия бритвы каждые 18 месяцев, т.к. детали постепенно изнашиваются с течением времени, и бритье может стать менее комфортным, а контакт с кожей менее тесным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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