Сетка и режущий блок Braun 40B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314219
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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Комплектация
сетка и режущий блок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
70
Описание товара Сетка и режущий блок Braun 40B
Заменяемые режущие блоки и бреющая сетка помогают поддерживать максимальное качество бритья. Braun рекомендует менять лезвия бритвы каждые 18 месяцев, т.к. детали постепенно изнашиваются с течением времени, и бритье может стать менее комфортным, а контакт с кожей менее тесным.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Braun
Тип товара
Комплектация
сетка и режущий блок
Страна производитель
Китай
Заменяемые режущие блоки и бреющая сетка помогают поддерживать максимальное качество бритья. Braun рекомендует менять лезвия бритвы каждые 18 месяцев, т.к. детали постепенно изнашиваются с течением времени, и бритье может стать менее комфортным, а контакт с кожей менее тесным.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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