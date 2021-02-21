Нереалистичный вибратор Lil'Vibe, 10 режимов вибраций, силикон, розовый, 10 см

Наслаждайтесь LilSwirl самостоятельно или вместе со своим партнером! Этот милый вибратор идеально подходит для целенаправленной стимуляции наиболее чувствительных точек, таких как клитор или соски. Мощный двигатель оснащен 10 различными настройками вибрации (3 скорости и 7 шаблонов), так что вы можете включить такой режим, жесткий или мягкий, какой вам хочется. Различные варианты вибрации также обеспечивают разную стимуляцию. Настройками вибрации можно управлять с помощью большой кнопки, расположенной в основании изделия. Удерживая кнопку в течение нескольких секунд, включите игрушку. После этого загорится синий светодиод. Для перехода к следующему параметру кратковременно нажмите кнопку. LilSwirl изготовлен из мягкого и гладкого силикона и имеет круглую коническую вершину, которая способствует еще более сфокусированной стимуляции. Рельефная поверхность массажёра обеспечит дополнительную стимуляцию. Стимулятор перезаряжается с помощью магнитной зарядки и полностью водонепроницаем, поэтому его можно использовать как в душе, так и в ванной. Массажер предлагается в комплекте с роскошным мешочком для хранения, в котором вы можете безопасно хранить игрушку. Её легко взять с собой в путешествие. Всегда очищайте игрушку после использования чистящим средством для игрушек или мягким мылом и водой для надлежащей гигиены.
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