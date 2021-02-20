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Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке

Артикул: 313383
  • Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 1
  • Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 2
  • Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 3
  • Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 4
Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 1
Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 2
Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 3
Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - фото 4
110 руб. 
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Артикул: 313383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLuxe
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке6
Классические презервативы как и любая классика всегда гармонична, а благодаря 6 презервативам в одной пачке удовольствие может быть практически бесконечно. Испытайте незабываемое удовольствие с контрацептивами из малазийского латекса. В каждой удобной пачке по 6 гладких презервативов со смазкой.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Luxe DOMINO HARMONY Гладкий 6 шт. в упаковке - по цене 110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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