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Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см

Артикул: 313366
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 1
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 2
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 3
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 4
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 5
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 6
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 7
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 8
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 9
  • Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 10
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 1
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 2
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 3
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 4
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 5
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 6
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 7
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 8
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 9
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - фото 10
15 300 руб. 
18 540 руб. 
Купить
+ 233 КэтКоинов
Артикул: 313366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендMotorlovers by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.8 см
Длина17.5
Количество режимов3
Комплектациямашина, насадка, пульт управления, документация, сумка для хранения, упаковка
МатериалABS пластик, TPE
Особенности190 фрикций в минуту
Режимы работывибрация, нагрев
Стимуляциявагинальной области
Тип управленияпульт ДУ
Цветжелтый
Секс-машина FuckBag. В яркой сумке скрывается мощный инструмент любви – секс-машина FuckBag. Самые яркие ощущения вам подарят: возможность дистанционно управлять машиной на расстоянии до 5 метров с помощью пульта. Функция нагрева фаллоимитатора до 43 градусов. 190 фрикций в минуту в 3-х скоростных режимах.


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Самовывоз невозможен
Секс-машина F*ckBag, MotorLovers, ABS, желтый, 36 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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