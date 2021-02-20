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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Массажеры простаты Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный

Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный

Артикул: 313361
  • Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 1
  • Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 2
  • Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 3
  • Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 4
  • Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 5
Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 1
Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 2
Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 3
Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 4
Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото 5
8 320 руб. 
9 100 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 313361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLevett
Тип товараМассажеры простаты
Диаметр3.6 см
Длина14 см
Количество режимов8
Комплектациястимулятор, упаковка
Материалсиликон
Особенностиводонепроницаемый
Режимы работывибрация
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчерный
Совершенно новая интерпретация массажёра простаты от Levett. Массажёр Earl (Граф) помимо активной стимуляции предстательной железы за счет 2 мощных моторчиков усиливает ощущения, передавая вибрацию зоне промежности и мошонки. Если вы включаете в с сексуальную игру Графа, то мощная эрекция и яркое завершение будут сопровождать вас в этом деле. 11 функций и пульт дистанционного управления предоставляют огромный выбор для экспериментов и ощущений. Мужская сила, мощная эрекция и новые эксперименты в одном стимуляторе! Попробуй сам, прихвати подругу и не забудь лубрикант!


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Стимулятор простаты Levett Earl с 2 моторами, с пультом ДУ, 11 режимов вибрации, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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