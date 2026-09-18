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Фильтр Philips FC8009/01 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Philips FC8009/01

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Фильтр Philips FC8009/01 - фото 1
Фильтр Philips FC8009/01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
  • Фильтр Philips FC8009/01 - фото 1
  • Фильтр Philips FC8009/01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311956
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
75

Описание товара Фильтр Philips FC8009/01

Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев.

Отзывы о товаре Фильтр Philips FC8009/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Описание
Сменный фильтр, совместимый с линейками Philips SpeedPro, SpeedPro Aqua, серией 5000 и 5000 Aqua. В комплект входит моющийся фильтр из пеноматериала, который рекомендуется мыть раз в две недели и заменять каждые 6 месяцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр Philips FC8009/01 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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