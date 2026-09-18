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Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11

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Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 5
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311787
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х56х27
Вес, кг.
10.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Высота кресла: от 90 до 99,5 см. Высота сиденья: от 45,5 до 55 см.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Высота кресла: от 90 до 99,5 см. Высота сиденья: от 45,5 до 55 см.


Теги товара: на колесиках
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Отзывы


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