Клей канцелярский STAFF 30 мл., сетчатый аппликатор (36 шт.)

Сетчатый аппликатор обеспечивает удобное и равномерное нанесение, а также экономичный расход клея. При высыхании сетчатого аппликатора необходимо смочить водой. Клей не токсичен, безопасен и легко удаляется с одежды. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Объем: 30 мл. На водной основе.

Данный товар относится к эконом сегменту.

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