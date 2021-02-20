Клей канцелярский EXTRA BRAUBERG, 150 мл., с дозатором (12 шт.)

Канцелярский клей Brauberg EXTRA, благодаря усиленной формуле, обладает повышенными клеящими свойствами. Узкий наконечник дозатора обеспечивает удобное и равномерное нанесение, а также экономичный расход клея. Клей не токсичен, безопасен и легко удаляется с одежды. Обладает устойчивостью к морозу и не имеет запаха. Съемный колпачок предохраняет от засыхания. Благодаря большому объему 150 мл клея хватит надолго. На водной основе.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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