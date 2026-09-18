Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный
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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Макс. ток предохранителя, А
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
1.72
Описание товара Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный
1-канальный усилитель Edge EDB500.1-E9 класса D, идеально подходит для питания громкой акустической системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео , ТВ-тюнеры , одноканальные , двухканальные , четырёхканальные , пятиканальные , d класса , ab класса
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Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Макс. ток предохранителя, А
25
Страна производитель
Китай
1-канальный усилитель Edge EDB500.1-E9 класса D, идеально подходит для питания громкой акустической системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео , ТВ-тюнеры , одноканальные , двухканальные , четырёхканальные , пятиканальные , d класса , ab класса
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