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Сабвуфер JBL Basspronano купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер JBL Basspronano

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Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 1
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 2
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 3
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 4
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 5
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 6
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 7
Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 1
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 2
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 3
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 4
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 5
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 6
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 7
  • Сабвуфер автомобильный JBL Basspronano - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308889
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
2.5

Описание товара Сабвуфер JBL Basspronano

JBL BassPro NANO придает звучанию насыщенность и басовую основательность, занимая при этом минимум места. Компактный и мощный сабвуфер можно установить в любом месте автомобиля, значительно повысив отдачу автомобильной аудиосистемы на нижних частотах.

Отзывы о товаре Сабвуфер JBL Basspronano




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
JBL BassPro NANO придает звучанию насыщенность и басовую основательность, занимая при этом минимум места. Компактный и мощный сабвуфер можно установить в любом месте автомобиля, значительно повысив отдачу автомобильной аудиосистемы на нижних частотах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер JBL Basspronano - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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