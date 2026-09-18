Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30
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Характеристики
Тип товара
Держатель масок
Байонет
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель масок
Байонет
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
60
Описание товара Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30
Держатель масок GOBO SA-10 для светодиодного осветителя S30 вставляется в проекционную насадку SA-P (пробретается отдельно). Держатель служит креплением маски из набора масок Gobo Godox SA-09 с вырезанными на них узорами, которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция из металла.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Держатель масок GOBO SA-10 для светодиодного осветителя S30 вставляется в проекционную насадку SA-P (пробретается отдельно). Держатель служит креплением маски из набора масок Gobo Godox SA-09 с вырезанными на них узорами, которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция из металла.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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