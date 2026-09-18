Top.Mail.Ru
Алкотестер Inspector AT850 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алкотестер Inspector AT850

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алкотестер Inspector AT850 - фото 1
Алкотестер Inspector AT850 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.00 ‰
Ожидание показаний
35
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Inspector AT850 - фото 1
  • Алкотестер Inspector AT850 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308389
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.00 ‰
Ожидание показаний
35
Индикация
визуальная
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
190

Описание товара Алкотестер Inspector AT850

Модель получила электрохимический сенсор, который является на данный момент самым точным. Устройства с электрохимическими сенсорами имеют преимущества перед моделями с полупроводниковыми сенсорами: высокая избирательность к этанолу, исключительная точность показаний, стабильность. Область применения: для персонального использования Тип сенсора: электрохимический Единицы измерения: промилле Диапазон измерений в промилле: 0.00 ~ 2.00 мг/л Точность показаний: +/- 0.025 промилле Время подготовки: 15-35 с Время измерения: 3-22 с Тип продувания: с помощью мундштука Индикация уровня алкоголя в крови: 4-хзначный ЖК экран Особенности: оповещение о превышении уровня алкоголя в крови Электропитание: 2*1,5 В алкалиновые батарейки типа «ААА»

Отзывы о товаре Алкотестер Inspector AT850




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.00 ‰
Ожидание показаний
35
Индикация
визуальная
Описание
Модель получила электрохимический сенсор, который является на данный момент самым точным. Устройства с электрохимическими сенсорами имеют преимущества перед моделями с полупроводниковыми сенсорами: высокая избирательность к этанолу, исключительная точность показаний, стабильность. Область применения: для персонального использования Тип сенсора: электрохимический Единицы измерения: промилле Диапазон измерений в промилле: 0.00 ~ 2.00 мг/л Точность показаний: +/- 0.025 промилле Время подготовки: 15-35 с Время измерения: 3-22 с Тип продувания: с помощью мундштука Индикация уровня алкоголя в крови: 4-хзначный ЖК экран Особенности: оповещение о превышении уровня алкоголя в крови Электропитание: 2*1,5 В алкалиновые батарейки типа «ААА»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алкотестер Inspector AT850 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...