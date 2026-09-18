Алкотестер Inspector AT850

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Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00 ~ 2.00 ‰
Ожидание показаний
35
Индикация
визуальная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308389
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Модель получила электрохимический сенсор, который является на данный момент самым точным. Устройства с электрохимическими сенсорами имеют преимущества перед моделями с полупроводниковыми сенсорами: высокая избирательность к этанолу, исключительная точность показаний, стабильность.
Область применения: для персонального использования
Тип сенсора: электрохимический
Единицы измерения: промилле
Диапазон измерений в промилле: 0.00 ~ 2.00 мг/л
Точность показаний: +/- 0.025 промилле
Время подготовки: 15-35 с
Время измерения: 3-22 с
Тип продувания: с помощью мундштука
Индикация уровня алкоголя в крови: 4-хзначный ЖК экран
Особенности: оповещение о превышении уровня алкоголя в крови
Электропитание: 2*1,5 В алкалиновые батарейки типа «ААА»
Модель получила электрохимический сенсор, который является на данный момент самым точным. Устройства с электрохимическими сенсорами имеют преимущества перед моделями с полупроводниковыми сенсорами: высокая избирательность к этанолу, исключительная точность показаний, стабильность.
Область применения: для персонального использования
Тип сенсора: электрохимический
Единицы измерения: промилле
Диапазон измерений в промилле: 0.00 ~ 2.00 мг/л
Точность показаний: +/- 0.025 промилле
Время подготовки: 15-35 с
Время измерения: 3-22 с
Тип продувания: с помощью мундштука
Индикация уровня алкоголя в крови: 4-хзначный ЖК экран
Особенности: оповещение о превышении уровня алкоголя в крови
Электропитание: 2*1,5 В алкалиновые батарейки типа «ААА»
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