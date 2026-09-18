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Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 купить с доставкой в Москве
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Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1

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Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 1
Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 2
Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект установочный
  • Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 1
  • Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 2
  • Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308387
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Характеристики

Бренд
KICX
Тип товара
Комплект установочный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.08

Описание товара Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1

Установочный универсальный комплект для активного сабвуфера, силовой медно-алюминиевый провод 10GA, предохранитель типа ATC. Комплект предназначен для подключению активного сабвуфера к источнику звука по RCA входам низкого уровня.

Отзывы о товаре Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1




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Характеристики
Бренд
KICX
Тип товара
Комплект установочный
Страна производитель
Китай
Описание
Установочный универсальный комплект для активного сабвуфера, силовой медно-алюминиевый провод 10GA, предохранитель типа ATC. Комплект предназначен для подключению активного сабвуфера к источнику звука по RCA входам низкого уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Установочный комплект для сабвуфера Kicx SAK10ATC1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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