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Наручные часы Emporio Armani AR60012

Артикул: 308251
Наручные часы Emporio Armani AR60012
21 090 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 308251
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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Коллекция AR600
filter_noneТовар входит в коллекцию AR600

Коллекция AR600

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядLuigi
Механизммеханические с автоподзаводом
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Противоударныенет
Прочеедиаметр 43 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатакомбинированный
Механические часы с автоподзаводом. Формат 12/24 часа. Открытый баланс хода. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Emporio Armani AR60012 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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