Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH
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В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
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В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Характеристики
Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Компактное дизайнерское решение: изделие прекрасно впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье. Механизм сиденья рассчитан на 100 000 закрываний, материал дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
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