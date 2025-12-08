Соленоид багажника SKY TRK-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Активатор замка багажника
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%920 руб. 1 158 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Активатор замка багажника
Марка автомобиля
универсальный
Размеры в упаковке, см
22х7х5
Вес, г.
500
Описание товара Соленоид багажника SKY TRK-1
Привод в металлическом корпусе поставляется с набором для установки
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Курьерская доставка в Москве
Привод в металлическом корпусе поставляется с набором для установки
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Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришëл во время, по качеству отличный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация - провода, кнопка, предохранитель. Дергает как надо. Поставил на Ниву для открытия багажника - справляется как надо, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел комплектный.Пока не ставил.По установке дополню отзыв.Схема установки предполагается без четарехконтактного реле.Необходима консультация автоэлектрика.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, муж проверил , спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте есть соленоид с установочный планкой и винтами, хороший длинный провод, мне на Ниссан Альмеру классик, хватило с небольшим запасом, уродливая красная кнопка открытия багажника и разбитый в хлам предохранитель. Ну стеклянный предохранитель в машину вообще не планировал ставить ,поставил автомобильный 20А с колодкой, который докупил вместе с 4-х контактным реле. Крепёж же соленоида , замечательный! все идеально подошло, ничего сверлить и колхозить не пришлось.
Соленоид багажника SKY TRK-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Соленоид багажника SKY TRK-1
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришëл во время, по качеству отличный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация - провода, кнопка, предохранитель. Дергает как надо. Поставил на Ниву для открытия багажника - справляется как надо, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел комплектный.Пока не ставил.По установке дополню отзыв.Схема установки предполагается без четарехконтактного реле.Необходима консультация автоэлектрика.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, муж проверил , спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте есть соленоид с установочный планкой и винтами, хороший длинный провод, мне на Ниссан Альмеру классик, хватило с небольшим запасом, уродливая красная кнопка открытия багажника и разбитый в хлам предохранитель. Ну стеклянный предохранитель в машину вообще не планировал ставить ,поставил автомобильный 20А с колодкой, который докупил вместе с 4-х контактным реле. Крепёж же соленоида , замечательный! все идеально подошло, ничего сверлить и колхозить не пришлось.