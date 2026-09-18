Клемма кольцевая ACV RM37-1401 синий
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306302
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Особенности
27 A, 14-16 AWG
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
120
Описание товара Клемма кольцевая ACV RM37-1401 синий
Клемма кольцевая металлическая. Луженная, изоляция-ПВХ. Цвет синий, диаметр 6,4 мм.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Клеммы и держатели предохранителя
Особенности
27 A, 14-16 AWG
Страна производитель
Китай
Клемма кольцевая металлическая. Луженная, изоляция-ПВХ. Цвет синий, диаметр 6,4 мм.
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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