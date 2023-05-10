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Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01 купить с доставкой в Москве
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Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01

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Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305701
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
7
Дополнительно
длина кабеля 3 м
Особенности
дальность действия 90 км
Ширина, см
15
Размеры в упаковке, см
53х9х5
Вес, г.
500

Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01

Автомобильная антенна Триада ВА 62 выпущена на замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda. Она крепится на заднюю часть крыши.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01

10.05.2023
Наиль Япаров

Достоинства:
Быстро



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
7
Дополнительно
длина кабеля 3 м
Особенности
дальность действия 90 км
Ширина, см
15
Описание
Автомобильная антенна Триада ВА 62 выпущена на замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda. Она крепится на заднюю часть крыши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.05.2023
Наиль Япаров

Достоинства:
Быстро


Автомобильная антенна Триада-ВА 63-01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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