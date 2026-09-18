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Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн купить с доставкой в Москве
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Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн

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Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн - фото 1
Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн - фото 1
  • Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305694
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
38х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 66 Евродизайн

Активная антенна с укороченным прутком предназначена для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Отличное качество приёма. Съёмный пруток. В соответствии с общим дизайном устанавливается на заднюю часть крыши автомобиля.

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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Активная антенна с укороченным прутком предназначена для замены штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других. Отличное качество приёма. Съёмный пруток. В соответствии с общим дизайном устанавливается на заднюю часть крыши автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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