Антенный усилитель Триада-304
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Характеристики
Тип товара
Усилитель антенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305632
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
300
Описание товара Антенный усилитель Триада-304
Автомобильный антенный усилитель Триада -304 16 дБ АМ УКВ и FM с отключением усиления. Принимает и усиливает УКВ и ФМ, АМ (длинные и средние волны), обладает выдающимися приемными свойствами, не имеет аналогов по приемным свойствам HDR. Для сверхдальнего приема.
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Автомобильный антенный усилитель Триада -304 16 дБ АМ УКВ и FM с отключением усиления. Принимает и усиливает УКВ и ФМ, АМ (длинные и средние волны), обладает выдающимися приемными свойствами, не имеет аналогов по приемным свойствам HDR. Для сверхдальнего приема.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Помех меньше. Посмотрим как будет дальше. PS:Опробовал по дороге где было всегда много помех. Практически нет. В одном месте только заглохло. Подвинулся на пол метра вперед и опять все работает. pps:прошёл почти год, поменял магнитолу. Теперь вообще огонь. Помех совсем нет. От магнитолы тоже зависит.
Достоинства:
Комментарий:
Ну процентов на 20 лучше стало, не знаю что ещё нужно для андроид магнитолы..
Достоинства:
Комментарий:
Купил для установки в шевроле каптива с140, радио прям плохо ловит, с помехами. Но руки до установки пока не дошли. Установлю - дополню отзыв. К сожалению не помог((
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует. Не знаю как у других у меня работает отлично. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличныц уселитель рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Сигнал усиливает,радио шипеть перестало,хлипковат.
Достоинства:
Комментарий:
Если просто установить антенну подлиннее, эффект лучше.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественно , но пока не подключал
Достоинства:
Комментарий:
лёгкая установка, защищённый корпус
Достоинства:
Комментарий:
В городе ловит 1 радиостанция - такой рельеф, ничего не сделаешь, но! данный усилитель сигнала позволяет на большей площади города/района достаточно уверенно принимать станции , работающие за 100 км от нас. Итого имеем 10-15 радиостанций в машине, или в квартире. Достаточно веский повод купить данное устройство. Вообще, Триада делает хорошие штуки, что конверторы, что усилители. Рекомендовано!
Достоинства:
Комментарий:
Был опыт с таким усилителем, бед не знал, этот ничем не хуже. Усиливает фм каналы на ура, рекомендую к покупке.
Антенный усилитель Триада-304 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенный усилитель Триада-304
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Помех меньше. Посмотрим как будет дальше. PS:Опробовал по дороге где было всегда много помех. Практически нет. В одном месте только заглохло. Подвинулся на пол метра вперед и опять все работает. pps:прошёл почти год, поменял магнитолу. Теперь вообще огонь. Помех совсем нет. От магнитолы тоже зависит.
Достоинства:
Комментарий:
Ну процентов на 20 лучше стало, не знаю что ещё нужно для андроид магнитолы..
Достоинства:
Комментарий:
Купил для установки в шевроле каптива с140, радио прям плохо ловит, с помехами. Но руки до установки пока не дошли. Установлю - дополню отзыв. К сожалению не помог((
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует. Не знаю как у других у меня работает отлично. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличныц уселитель рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Сигнал усиливает,радио шипеть перестало,хлипковат.
Достоинства:
Комментарий:
Если просто установить антенну подлиннее, эффект лучше.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественно , но пока не подключал
Достоинства:
Комментарий:
лёгкая установка, защищённый корпус
Достоинства:
Комментарий:
В городе ловит 1 радиостанция - такой рельеф, ничего не сделаешь, но! данный усилитель сигнала позволяет на большей площади города/района достаточно уверенно принимать станции , работающие за 100 км от нас. Итого имеем 10-15 радиостанций в машине, или в квартире. Достаточно веский повод купить данное устройство. Вообще, Триада делает хорошие штуки, что конверторы, что усилители. Рекомендовано!
Достоинства:
Комментарий:
Был опыт с таким усилителем, бед не знал, этот ничем не хуже. Усиливает фм каналы на ура, рекомендую к покупке.