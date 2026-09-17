Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 30511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60
бинокль, увеличение 10-30x, диаметр объектива 60 мм, выходной зрачок 2-6 мм, поле зрения (на 1000 м): 39-60 м, вес 1100 г
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
бинокль, увеличение 10-30x, диаметр объектива 60 мм, выходной зрачок 2-6 мм, поле зрения (на 1000 м): 39-60 м, вес 1100 г
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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