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Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60

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Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 1
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 2
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 3
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 4
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 5
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 6
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 7
Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 1
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 2
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 3
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 4
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 5
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 6
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 7
  • Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30511
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60

бинокль, увеличение 10-30x, диаметр объектива 60 мм, выходной зрачок 2-6 мм, поле зрения (на 1000 м): 39-60 м, вес 1100 г

Отзывы о товаре Бинокль Veber БПЦ Zoom 10-30x60




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Диаметр объектива
60
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
30x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
бинокль, увеличение 10-30x, диаметр объектива 60 мм, выходной зрачок 2-6 мм, поле зрения (на 1000 м): 39-60 м, вес 1100 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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