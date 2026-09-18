Автомагнитола JVC KD-X272BT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 304948
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х11
Вес, г.
900
Описание товара Автомагнитола JVC KD-X272BT
Поддержка Bluetooth, USB, Spotify, FLAC, приложение JVC Remote App, поддержка УКВ. Оптимальный набор функций и современный внешний вид – вот визитные карточки магнитолы. Вы можете купить этот проигрыватель в автомобиль и получить хорошее качество звука, она позволит пользоваться самыми нужными опциями.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Поддержка Bluetooth, USB, Spotify, FLAC, приложение JVC Remote App, поддержка УКВ. Оптимальный набор функций и современный внешний вид – вот визитные карточки магнитолы. Вы можете купить этот проигрыватель в автомобиль и получить хорошее качество звука, она позволит пользоваться самыми нужными опциями.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола JVC KD-X272BT - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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