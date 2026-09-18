Конвектор Nobo NFK4S 07
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Характеристики
Описание товара Конвектор Nobo NFK4S 07
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвектор NOBO серии Viking NFK 4S 07 произведен с применением технологии ecoDesign. Данная модель поставляется с встроенным термостатом NCU 1S
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Теги товара: с электронным термостатом
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Теги товара: с электронным термостатом
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