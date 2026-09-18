Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 303738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
21,5х10,8х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, г.
200
Описание товара Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый
Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30 предназначен для использования в кино- и видеопроизводстве, для съемки интервью, видеообзоров, рекламных роликов, для фотосъемки неподвижных объектов, портретной, свадебной и предсвадебной фотографии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
21,5х10,8х10
Страна производитель
Китай
Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30 предназначен для использования в кино- и видеопроизводстве, для съемки интервью, видеообзоров, рекламных роликов, для фотосъемки неподвижных объектов, портретной, свадебной и предсвадебной фотографии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox S30 фокусируемый