Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T
Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.
Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.Особенности ST-0613T
- Материал покрытия: белый плотный пластик
- Площадь рабочей поверхности: 60x130 см
- Высота стола: 60 см
- Длина: 60 см
- Максимально доступная длина: 120 см
- Диаметр труб конструкции: 19 мм
В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Стол ST-0613T – идеальный выбор для проведения рекламной и предметной (прикладной) съемки. Данная модель станет просто незаменимой при создании фотографий различных малогабаритных предметов. Например, ювелирных изделий, портативной электроники, небольших приборов или каких-либо сувениров.
Благодаря своей легкой разборной конструкции стол быстро собирается в рабочее положение и также оперативно раскладывается для транспортировки. Такая портативность позволяет использовать данное оборудование как в студии, так и за ее пределами в любых (даже необорудованных) помещениях.Особенности ST-0613T
- Материал покрытия: белый плотный пластик
- Площадь рабочей поверхности: 60x130 см
- Высота стола: 60 см
- Длина: 60 см
- Максимально доступная длина: 120 см
- Диаметр труб конструкции: 19 мм
В комплект данного стола для предметной съемки входит удобная прочная сумка-чехол для переноски.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Отзывы о товаре Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T