Картридж лазерный Cactus CS-TK8315Y желтый (6000стр.) для Kyocera FS-Taskalfa-2550CI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS--2550CI
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 297409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS--2550CI
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х13х8
Вес, г.
530
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK8315Y желтый (6000стр.) для Kyocera FS-Taskalfa-2550CI
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS--2550CI
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-TK8315Y желтый (6000стр.) для Kyocera FS-Taskalfa-2550CI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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