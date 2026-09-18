Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Xerox производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества и проходят многоступенчатое тестирование перед отгрузкой с завода. Для удобства Вашего поиска, отдельно приведены оригинальные коды расходных материалов Xerox. Все картриджи имеют чип если это предусмотрено конструкцией оригинального картриджа. Совместимые картриджи Cactus имеют ресурс аналогичный оригинальным картриджам. Все указанные ресурсы рассчитываются исходя из печати с 5% заполнением листа, ресурс может отличаться в зависимости от условий и характеристик печати. Перед установкой картриджа в Ваш принтер или МФУ удалите все бумажные и пластиковые защитные элементы.
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