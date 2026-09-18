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Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf

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Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-85%
1 060 руб.  7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297014
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
37х9х9
Вес, г.
850

Описание товара Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Xerox производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества и проходят многоступенчатое тестирование перед отгрузкой с завода. Для удобства Вашего поиска, отдельно приведены оригинальные коды расходных материалов Xerox. Все картриджи имеют чип если это предусмотрено конструкцией оригинального картриджа. Совместимые картриджи Cactus имеют ресурс аналогичный оригинальным картриджам. Все указанные ресурсы рассчитываются исходя из печати с 5% заполнением листа, ресурс может отличаться в зависимости от условий и характеристик печати. Перед установкой картриджа в Ваш принтер или МФУ удалите все бумажные и пластиковые защитные элементы.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Xerox производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества и проходят многоступенчатое тестирование перед отгрузкой с завода. Для удобства Вашего поиска, отдельно приведены оригинальные коды расходных материалов Xerox. Все картриджи имеют чип если это предусмотрено конструкцией оригинального картриджа. Совместимые картриджи Cactus имеют ресурс аналогичный оригинальным картриджам. Все указанные ресурсы рассчитываются исходя из печати с 5% заполнением листа, ресурс может отличаться в зависимости от условий и характеристик печати. Перед установкой картриджа в Ваш принтер или МФУ удалите все бумажные и пластиковые защитные элементы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus 106R01163 CS-PH7760BK черный бар.в компл. (32000стр.) для Xerox Phaser 7760/7760dn/7760dx/7760dxf - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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