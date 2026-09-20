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Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k) купить с доставкой в Москве
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Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)

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Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M304, M404, M428
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 563526
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M304, M404, M428
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
1.15

Описание товара Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)

Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)

Отзывы о товаре Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M304, M404, M428
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж NVP совместимый NV-CF259X для HP Laser Jet Pro M304/M404/M428 (10000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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