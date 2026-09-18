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Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro купить с доставкой в Москве
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Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro

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Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 1
Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 2
Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 1
  • Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 2
  • Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296079
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
85
Комплектация
адаптер, коробка
Крепление
1/4”
Подробнее о совместимых камерах
AD200Pro и другое фотооборудование с резьбовым отверстием 1/4”
Совместимые камеры
AD200Pro
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro

Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - полностью металлический держатель со свободно регулируемым углом наклона, предназначен для установки вспышки Godox AD200Pro на студийную стойку с креплением 5/8” и включает в себя крепление для зонта. Обеспечивает стабильную установку вспышки и возможность точной бесступенчатой регулировки угла наклона. Стальные винты надежно фиксируют положение.

Отзывы о товаре Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Высота, см
85
Комплектация
адаптер, коробка
Крепление
1/4”
Подробнее о совместимых камерах
AD200Pro и другое фотооборудование с резьбовым отверстием 1/4”
Совместимые камеры
AD200Pro
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер Godox AD-E2 для AD200Pro - полностью металлический держатель со свободно регулируемым углом наклона, предназначен для установки вспышки Godox AD200Pro на студийную стойку с креплением 5/8” и включает в себя крепление для зонта. Обеспечивает стабильную установку вспышки и возможность точной бесступенчатой регулировки угла наклона. Стальные винты надежно фиксируют положение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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