Top.Mail.Ru
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 1
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 2
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 1
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 2
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 890 руб.  6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294200
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Страна бренда
Германия
Цвет
белый
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH

Душевые комплекты DORFF - образец немецкого стиля и качества. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выполнены в трендовых цветах.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Страна бренда
Германия
Цвет
белый
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевые комплекты DORFF - образец немецкого стиля и качества. Очень практичные и удобные в использовании благодаря шлангам с защитой от перекручивания и функции регулировки по высоте, они к тому же выполнены в трендовых цветах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...