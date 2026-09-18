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Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL

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Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 1
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 2
Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 1
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 2
  • Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 890 руб.  6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294199
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
67х16х8
Вес, кг.
1

Описание товара Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL

Современный душевой набор DORFF из коллекции Comfort - образец немецкого стиля и качества. Трендовое черное цветовое решение, надежные комплектующие и изностоустойчивое покрытие сделают процесс использования душевого набора максимально приятным.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Dorff Comfort D0108000BL




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Современный душевой набор DORFF из коллекции Comfort - образец немецкого стиля и качества. Трендовое черное цветовое решение, надежные комплектующие и изностоустойчивое покрытие сделают процесс использования душевого набора максимально приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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