Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%7 890 руб. 8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294198
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Коллекция Prime
Коллекция Prime
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
2
Описание товара Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000
Современному душевому комплекту из коллекции Prime есть, чем порадовать своих обладателей: ручной душ с 3 функциями, хромированный шланг, регулировка по высоте, эргономичная полка и стильное цветовое решение. А приятным бонусом для практичных хозяев станет долговечность и более чем привлекательная цена.
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Современному душевому комплекту из коллекции Prime есть, чем порадовать своих обладателей: ручной душ с 3 функциями, хромированный шланг, регулировка по высоте, эргономичная полка и стильное цветовое решение. А приятным бонусом для практичных хозяев станет долговечность и более чем привлекательная цена.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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