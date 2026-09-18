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Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000

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Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 1
Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 2
Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 3
Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
  • Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 1
  • Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 2
  • Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 3
  • Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
7 890 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294198
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Коллекция Prime
filter_none Товар входит в коллекцию Prime

Коллекция Prime


Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
2

Описание товара Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000

Современному душевому комплекту из коллекции Prime есть, чем порадовать своих обладателей: ручной душ с 3 функциями, хромированный шланг, регулировка по высоте, эргономичная полка и стильное цветовое решение. А приятным бонусом для практичных хозяев станет долговечность и более чем привлекательная цена.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Dorff Prime D0140000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
60 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
да
Описание
Современному душевому комплекту из коллекции Prime есть, чем порадовать своих обладателей: ручной душ с 3 функциями, хромированный шланг, регулировка по высоте, эргономичная полка и стильное цветовое решение. А приятным бонусом для практичных хозяев станет долговечность и более чем привлекательная цена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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