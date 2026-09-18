Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Душевой гарнитур Dorff Norma D0101000
Душевые комплекты DORFF заслуживают отдельного внимания. Очень практичные и удобные в использовании благодаря хромированным шлангам с защитой от перекручивания, мыльницам и функции регулировки по высоте, они к тому же выглядят стильно. Крупный размер ручного душа 110 и 120 мм и востребованные цветовые решения не позволят им остаться незамеченными. Многофункциональный душевой комплект Norma очень практичен и удобен в использовании. Хромированный шланг комплекта защищен от перекручивания, есть функция регулировки по высоте, удобная мыльница, а ручной душ имеет 5 функций. Стильный дизайн и минималистичное цветовое решение позволит удачно вписать душ в любой дизайн интерьера.
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