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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 купить с доставкой в Москве
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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856

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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - фото 1
Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанция
  • Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - фото 1
  • Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856
360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
160

Описание товара Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856

Часы-метеостанция PERFEO Angle PF-S2092 черный 30 013 222 предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. Также предусмотрен встроенный будильник с функцией повтора. Модель имеет стильный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856




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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Описание
Часы-метеостанция PERFEO Angle PF-S2092 черный 30 013 222 предназначены для измерения температуры и влажности в помещении. Также предусмотрен встроенный будильник с функцией повтора. Модель имеет стильный дизайн, который впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Black PF_A4856 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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